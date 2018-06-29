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29.06.2018, 11:11

Deutsche Bank не прошел стресс-тест ФРС

Deutsche Bank не прошел стресс-тест ФРС

Банк все равно будет работать

Дочерняя структура немецкого Deutsche Bank в США провалила второй раунд ежегодного тестирования Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, ФРС изучала, способен ли банк продолжить кредитование в условиях финансового кризиса.

В проверке участвовали 35 банков, и "дочка" Deutsche Bank единственная провалила его.

Согласно рапорту, у банка выявлены "критические недостатки в практиках управления капиталом", проблемы с прогнозированием доходов и управлением рисками, потери в ключевых сферах бизнеса. В Deutsche Bank считают, что неудачное прохождение теста не повлияет на действия с капиталом и выплату дивидендов.

Напомним, немецкий банк три последних года завершал с убытками. По итогам 2017 года чистый убыток Deutsche Bank составил €512 млн. В настоящее время организация начала выход с американского рынка акций и сокращает присутствие на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Европе.

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Теги: стресс-тест, Deutsche Bank
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