Доллар продолжает дешеветь

В среду, 8 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6,53 коп до 26,9147 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 10,47 коп – до 27,2687 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи – 27,07грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,07 коп и составляет 31,1030 грн, средний курс продажи упал на 3,53 коп до 31,7467. Продать евро дороже можно за 31,31 грн, купить дешевле – за 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,890 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 4,338 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,21 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,25 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)