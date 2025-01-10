В Украине увеличили сумму максимальной выплаты по безработице
С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила по выплатам и компенсациям, информирует Государственная служба занятости.
Эти изменения направлены на повышение социальной защиты безработных и поддержку работодателей, создающих рабочие места для людей с инвалидностью.
Основные нововведения
Максимальное пособие по безработице теперь составляет 8000 грн.
Компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью:
До 120 000 грн (15 минимальных зарплат) — для трудоустройства лиц с инвалидностью I группы.
До 80 000 грн (10 минимальных зарплат) — для лиц с инвалидностью ІІ группы.
По словам представителей Государственной службы занятости, прошлый год продемонстрировал эффективность программ поддержки. Благодаря компенсациям работодателям было трудоустроено2000 человек с инвалидностью I и II групп. Общая сумма выплат работодателям по этой программе составила 130 млн грн.
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