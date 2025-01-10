В Украине увеличили сумму максимальной выплаты по безработице

Максимальное пособие по безработице в Украине выросло до 8000 грн

Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила по выплатам и компенсациям, информирует Государственная служба занятости.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Эти изменения направлены на повышение социальной защиты безработных и поддержку работодателей, создающих рабочие места для людей с инвалидностью.

Основные нововведения

Максимальное пособие по безработице теперь составляет 8000 грн.

Компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью:

До 120 000 грн (15 минимальных зарплат) — для трудоустройства лиц с инвалидностью I группы.

До 80 000 грн (10 минимальных зарплат) — для лиц с инвалидностью ІІ группы.

По словам представителей Государственной службы занятости, прошлый год продемонстрировал эффективность программ поддержки. Благодаря компенсациям работодателям было трудоустроено2000 человек с инвалидностью I и II групп. Общая сумма выплат работодателям по этой программе составила 130 млн грн.