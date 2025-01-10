В Україні зросла сума максимальної виплати з безробіття

Максимальна допомога з безробіття в Україні зросла до 8000 грн

Ілюстративне фото: depositphotos.com

З 1 січня 2025 року набули чинності нові правила щодо виплат і компенсацій, інформує Державна служба зайнятості.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Ці зміни спрямовані на підвищення соціального захисту безробітних та підтримку роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю.

Основні нововведення

Максимальна допомога з безробіття тепер становить 8000 грн. Під час дії правового режиму воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. Торік цей показник становив 7100 гривень.

Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:

До 120 000 грн (15 мінімальних зарплат) — для працевлаштування осіб з інвалідністю І групи.

До 80 000 грн (10 мінімальних зарплат) — для осіб з інвалідністю II групи.

За словами представників Державної служби зайнятості, минулий рік продемонстрував ефективність програм підтримки. Завдяки компенсаціям роботодавцям було працевлаштовано 2000 осіб з інвалідністю І та II груп. Загальна сума виплат роботодавцям за цією програмою склала 130 млн грн.