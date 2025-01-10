Украина получила от ЕС первые 3 млрд евро от замороженных российских активов
Украина получила 3 млрд евро в государственный бюджет от Европейского Союза, сообщило Министерство финансов. Это первый транш от ЕС в рамках инициативы Большой семерки под названием ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), средства которой обеспечиваются будущими доходами от замороженных российских активов.
"Воплощаем в жизнь принцип "Россия заплатит", — отреагировал на получение этих денег премьер Денис Шмыгаль.
Инициатива ERA предусматривает выделение Украине $50 млрд, вклад Евросоюза составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд). Выплаты планируется производить частями до конца 2025 года.
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, эти деньги будут направлены на социальные и военные расходы, поддержку макроэкономической стабильности и восстановление критической инфраструктуры.
На территории Евросоюза заморожено 210 млрд евро российских активов, ежегодно приносящих 2,5-3 млрд евро дохода.
- Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) был согласован лидерами Большой семерки на саммите в Италии в июне 2024 года. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
- Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро (но сумма может быть меньше, если США выполнят обещание внести вклад в размере $20 млрд), Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).