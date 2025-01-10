Украина получила от ЕС первые 3 млрд евро от замороженных российских активов

Первый транш финансовой помощи Евросоюза в рамках механизма G7 уже в Украине

Фото: depositphotos.com

Украина получила 3 млрд евро в государственный бюджет от Европейского Союза, сообщило Министерство финансов. Это первый транш от ЕС в рамках инициативы Большой семерки под названием ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), средства которой обеспечиваются будущими доходами от замороженных российских активов.

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"Воплощаем в жизнь принцип "Россия заплатит", — отреагировал на получение этих денег премьер Денис Шмыгаль.

Инициатива ERA предусматривает выделение Украине $50 млрд, вклад Евросоюза составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд). Выплаты планируется производить частями до конца 2025 года.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, эти деньги будут направлены на социальные и военные расходы, поддержку макроэкономической стабильности и восстановление критической инфраструктуры.

На территории Евросоюза заморожено 210 млрд евро российских активов, ежегодно приносящих 2,5-3 млрд евро дохода.