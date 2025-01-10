Україна отримала від ЄС перші 3 млрд євро від заморожених російських активів

Перший транш фінансової допомоги Євросоюзу в межах механізму G7 уже в Україні

Фото: depositphotos.com

Україна отримала 3 млрд євро до державного бюджету від Європейського Союзу, повідомило Міністерство фінансів. Це перший транш від ЄС в межах ініціативи Великої сімки під назвою ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), кошти якої забезпечуються майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Втілюємо в життя принцип "Росія заплатить", – відреагував на отримання цих грошей прем'єр Денис Шмигаль.

Ініціатива ERA передбачає виділення Україні $50 млрд, внесок Євросоюзу становить 18,1 млрд євро ($20 млрд). Виплати планується здійснювати частинами до кінця 2025 року.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, ці гроші будуть спрямовані на соціальні та військові видатки, підтримку макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури.

На території Євросоюзу заморожено 210 млрд євро російських активів, які щорічно приносять 2,5-3 млрд євро доходу.