Україна отримала від ЄС перші 3 млрд євро від заморожених російських активів
Україна отримала 3 млрд євро до державного бюджету від Європейського Союзу, повідомило Міністерство фінансів. Це перший транш від ЄС в межах ініціативи Великої сімки під назвою ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), кошти якої забезпечуються майбутніми доходами від заморожених російських активів.
"Втілюємо в життя принцип "Росія заплатить", – відреагував на отримання цих грошей прем'єр Денис Шмигаль.
Ініціатива ERA передбачає виділення Україні $50 млрд, внесок Євросоюзу становить 18,1 млрд євро ($20 млрд). Виплати планується здійснювати частинами до кінця 2025 року.
За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, ці гроші будуть спрямовані на соціальні та військові видатки, підтримку макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури.
На території Євросоюзу заморожено 210 млрд євро російських активів, які щорічно приносять 2,5-3 млрд євро доходу.
- Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) був погоджений лідерами Великої сімки на саміті в Італії у червні 2024 року. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США виконають обіцянку зробити внесок у розмірі $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).