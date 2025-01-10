ВАКС избрал меру пресечения руководителю Гостаможни в деле НАБУ
Высший антикоррупционный суд в пятницу, 10 января, избрал меру пресечения исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы Сергею Звягинцеву. Его подозревают в не декларировании имущества более чем на $100 000.
"Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде залога размером 60 560 грн", – сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Это максимальный размер залога, предусмотренный законом для преступления (ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины), подчеркнули в САП.
Также суд возложил на подозреваемого соответствующие процессуальные обязанности.
6 января НАБУ и САП сообщили Звягинцеву подозрение из-за незадекларированного дома под Киевом.
Следствие установило, что недвижимость стоимостью свыше $100 000 должностное лицо оформило на отца жены, в то время как на самом деле фактическим владельцем является он и его семья.
- Сергей Звягинцев стал исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы 1 февраля 2023 года. С января 2021 он занимал должность заместителя главы ГТС.