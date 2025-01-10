ВАКС избрал меру пресечения руководителю Гостаможни в деле НАБУ

Сергей Звягинцев (фото - Гостаможслужба)

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 10 января, избрал меру пресечения исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы Сергею Звягинцеву. Его подозревают в не декларировании имущества более чем на $100 000.

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"Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде залога размером 60 560 грн", – сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Это максимальный размер залога, предусмотренный законом для преступления (ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины), подчеркнули в САП.

Также суд возложил на подозреваемого соответствующие процессуальные обязанности.

6 января НАБУ и САП сообщили Звягинцеву подозрение из-за незадекларированного дома под Киевом.

Следствие установило, что недвижимость стоимостью свыше $100 000 должностное лицо оформило на отца жены, в то время как на самом деле фактическим владельцем является он и его семья.