ВАКС обрав запобіжний захід керівникові Держмитниці у справі НАБУ

Суд відпустив Сергія Звягінцева під заставу в 60 560 грн

Сергій Звягінцев (фото - Держмитслужба)

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 10 січня, обрав запобіжний захід виконувачу обов’язків голови Державної митної служби Сергію Звягінцеву. Його підозрюють у недекларуванні майна на понад $100 000.

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 60 560 грн", – повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину (ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України), наголосили у САП.

Також суд поклав на підозрюваного відповідні процесуальні обов’язки.

6 січня НАБУ і САП повідомили Звягінцеву підозру через незадекларований будинок під Києвом.

Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад $100 000 посадовець оформив на батька дружини, в той час, як насправді фактичним власником є він і його сім'я.