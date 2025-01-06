Руководитель Гостаможни получил подозрение НАБУ

Сергей Звягинцев (фото – Государственная таможенная служба)

Исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы Украины объявили о подозрении в недекларировании имущества более чем на $100 000. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, в 2021-2023 годах подозреваемый не отразил в е-декларации сведения о жилом доме под Киевом площадью 236,8 кв. м и земельном участке, где он расположен.

Следствие установило, что недвижимость стоимостью более $100 000 должностное лицо оформило на отца жены, в то время как на самом деле фактическим владельцем является он и его семья.

Действие чиновника квалифицировано по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Антикоррупционные органы не называют подозреваемого. Исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Украины сейчас является Сергей Звягинцев, говорится на сайте ведомства.