Руководитель Гостаможни получил подозрение НАБУ
Исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы Украины объявили о подозрении в недекларировании имущества более чем на $100 000. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
По данным следствия, в 2021-2023 годах подозреваемый не отразил в е-декларации сведения о жилом доме под Киевом площадью 236,8 кв. м и земельном участке, где он расположен.
Следствие установило, что недвижимость стоимостью более $100 000 должностное лицо оформило на отца жены, в то время как на самом деле фактическим владельцем является он и его семья.
Действие чиновника квалифицировано по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.
Антикоррупционные органы не называют подозреваемого. Исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Украины сейчас является Сергей Звягинцев, говорится на сайте ведомства.
- В сентябре 2024 года у киевского таможенника ВАКС конфисковал усадьбу стоимостью 8,6 млн грн неизвестного происхождения.