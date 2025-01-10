Остатки средств местных бюджетов за год выросли на 10%. У Гетманцева возникли вопросы

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Остатки средств местных бюджетов за 2024 г. выросли почти на 10%. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает такую ситуацию в условиях военного положения ненормальной.

"Ни на что не намекаю, но мне кажется, наличие такого постоянного большого остатка вызывает как минимум вопрос о целесообразности его аккумулирования в условиях военного времени", – написал Гетманцев в Telegram.

По данным Министерства финансов, остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду на 1 января 2025 года составляют 121,9 млрд грн. Это на 9,7%, или 10,8 млрд грн больше, чем годом ранее.

Гетманцев напомнил, что осенью прошлого года Верховная Рада существенно расширила возможность использования остатка средств местных бюджетов, в том числе на приобретение государственных ценных бумаг (военных облигаций) со сроком обращения более одного года, которые идут на финансирование потребностей обороны и поддержку экономики в военное время.

Впрочем, отметил нардеп, по итогам 2024 года портфель ОВГЗ в собственности территориальных громад уменьшился с 1,94 до 0,7 млрд грн. Это чуть более 0,5% от остатка средств местных бюджетов и 0,04% от всех ОВГЗ в обращении.