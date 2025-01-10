Залишки коштів місцевих бюджетів за рік зросли на 10%. У Гетманцева виникли питання
Залишки коштів місцевих бюджетів за 2024 рік зросли майже на 10%. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає таку ситуацію в умовах воєнного стану ненормальною.
"Ні на що не натякаю, але, як на мене, наявність такого постійного великого залишку викликає, щонайменше, питання щодо доцільності його акумулювання в умовах воєнного часу", – написав Гетманцев у Telegram.
За даними Міністерства фінансів, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами на 1 січня 2025 року становлять 121,9 млрд грн. Це на 9,7%, або 10,8 млрд грн більше, ніж роком раніше.
Гетманцев нагадав, що восени минулого року Верховна Рада суттєво розширила можливість використання залишку коштів місцевих бюджетів, включно й на придбання державних цінних паперів (військових облігацій) зі строком обігу понад один рік, які йдуть на фінансування потреб оборони й підтримку економіки у воєнний час.
Утім, зазначив нардеп, за підсумками 2024 року портфель ОВДП у власності територіальних громад зменшився з 1,94 – до 0,7 млрд грн. Це трохи більше ніж 0,5% від залишку коштів місцевих бюджетів, і 0,04% від усіх ОВДП в обігу.
- У 2024 році українці інвестували в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) рекордний обсяг коштів – 639,5 млрд грн. Станом на 30 грудня у власності українських громадян і бізнесу були облігації на загальну суму 1,84 трлн грн.
- За даними Нацбанку, загалом упродовж воєнного стану уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 1458 млрд грн в еквіваленті.