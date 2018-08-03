Доллар стремится вверх

Наличный доллар подорожал еще на 11 копеек

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В пятницу, 3 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 11,07 коп до 26,9813 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 14,03 коп – до 27,3640 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,08 грн, минимальный курс продажи – 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,53 коп и составляет 31,1860 грн, средний курс продажи не изменился и составляет 31,8560. Продать евро дороже можно за 31,5 грн, купить дешевле – за 31,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,900 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 4,348 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,27 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)