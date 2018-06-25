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25.06.2018, 12:05

Dragon Capital купит винницкий ТРЦ у Альфа-Банка

Dragon Capital купит винницкий ТРЦ у Альфа-Банка

Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital приобрести компанию, которая управляет принадлежащим Альфа-Банку ТРЦ Sky Park

Инвестиционная группа Dragon Capital может приобрести Аскор Компани, которая управляет торговым центром Sky Park в Виннице. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Напомним, в начале 2015 года контроль над Sky Park получил Альфа-Банк.

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments на приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Аскор Компани, обеспечивающее превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - сообщает АМКУ.

Аскор Компани создана в 2014 году. Бенефициар компании - Лука Иван Хаслиманн.

Общая площадь Sky Park составляет около 30 тыс. кв. м. В течение нескольких лет ТРЦ был объектом корпоративного конфликта.

Ранее LIGA.net писала, что что Альфа-Банк продал БЦ Ренессанс и около 7500 кв. м в БЦ Торонто-Киев. По имеющимся данным, Ренессанс купил владелец группы Merx Вадим Григорьев, а часть Торонто-Киев - группа Ковальская.

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Теги: АМКУ, альфа-банк, Аскор Компани, Sky Park
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