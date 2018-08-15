Главу Конкорд Капитала уволили из набсовета Укрсоцбанка

Укрсоцбанк уволил члена наблюдательного совета Игоря Мазепу. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
"Полномочия члена наблюдательного совета Игоря Мазепы прекращены с 14 августа", - гласит сообщение.
Вместо него в наблюдательный совет никого не назначили.
Игорь Мазепа был независимым членом набсовета Укрсоцбанка с ноября 2016 года.
В июле 2016 года президент Петр Порошенко уволил Мазепу с должности члена наблюдательного совета Укрэксимбанка.
С июля по сентябрь 2014 года он входил в набсовет Альфа-Банка. В апреле этого года он вернулся туда, но снова покинул в июне.
В настоящее время Игорь Мазепа является генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital.
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