Главу Конкорд Капитала уволили из набсовета Укрсоцбанка

В составе наблюдательного совета Укрсоцбанка произошли изменения

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Укрсоцбанк уволил члена наблюдательного совета Игоря Мазепу. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Полномочия члена наблюдательного совета Игоря Мазепы прекращены с 14 августа", - гласит сообщение.

Вместо него в наблюдательный совет никого не назначили.

Игорь Мазепа был независимым членом набсовета Укрсоцбанка с ноября 2016 года.

В июле 2016 года президент Петр Порошенко уволил Мазепу с должности члена наблюдательного совета Укрэксимбанка.

С июля по сентябрь 2014 года он входил в набсовет Альфа-Банка. В апреле этого года он вернулся туда, но снова покинул в июне.

В настоящее время Игорь Мазепа является генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital.