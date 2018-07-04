Гривня подешевела к закрытию межбанка

Межбанк закрылся котировками доллара 26,43/26,45

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В среду, 4 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,32/26,38, к закрытию котировки составили 26,43/26,45.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,32, максимальные – 26,43. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,38, максимальные – 26,45.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4174/0,4186, к закрытию котировки составили 0,4176/0,4181.

Торги по евро начались с котировок 30,7338/30,8039, к закрытию котировки составили 30,7803/30,8010.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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