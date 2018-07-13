Гривня стоит на месте

На 13 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2622,8045 грн за $100;
3057,6655 грн за 100 евро;
4,2163 грн за 10 руб РФ.
На 12 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2622,7255 грн за $100;
3077,7684 грн за 100 евро;
4,2235 грн за 10 руб РФ.
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