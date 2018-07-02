Ипотека и автокредиты дешевеют

Обзор актуальных кредитных программ, проведенный Liga.net (данные на 02.07.2018)

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По итогам второго квартала средние ставки по кредитам на авто и недвижимость снизились. Потребительские кредиты подорожали, овердарафты не претерпели изменений. Из 27 исследуемых банков, кредитуют 21. Количество предлагаемых банками кредитных программ выросло за второй квартал с 86 до 92.

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,53 п.п. и составляет 13,87% годовых. Снизили стоимость автокредитов Кредобанк и Укргазбанк. Марфин Банк снизил кредитную ставку для б/у автомобилей. В превом квартале автокредиты также дешевели (на 0,67 п.п.). Ссуды на авто предполагают разовую комиссию от 0,1% до 4% и ежегодную страховку автомобиля.

Средняя стоимость ипотеки по итогам квартала опустилась на 0,11 п.п., и составляет 19,11% годовых. В прошлом квартале средняя ставка снизилась на 0,60 п.п. Минимальные ставки предлагает Укргазбанк (0,01% на первый год) на жилье на первичном рынке. Банк Пивденный кредитует недвижимость на вторичном рынке под 15-16% годовых. КредиАгрикольБанк дает ссуды на готовое жилье под 17,41% годовых. Первый Инвестиционный Банк повысил ставки на ипотеку и потребкредиты под залог ипотеки (с 18% до 23% годовых).

Потребительские кредиты выросли в цене на 1,65 п.п.. Средняя процентная ставка составляет 38,69% годовых. За прошлый квартал средняя стоимость упала на 1,62 п.п. Повысил ставки для потребительских кредитов ПриватБанк. Самые дешевые из потреб кредитов – кредиты под залог авто, недвижимости или депозитов. КредитАгрикольБанк предлагает минимальную ставку по кредиту под залог ипотеки, хотя и повысил ее с 17,41% до 18,88%. Кредобанк предлагает 19% годовых под залог жилья. Наиболее дорогими остаются кредиты наличными без обезпечения. ПриватБанк предалагает наличку под 55,08% годовых, Банк Конкорд - 98,55% годовых, ЮнексБанк – 68,97% годовых.

Средняя ставка по овердрафтам по-прежнему составляет 33,10% годовых. В первом квартале ставка упала минимально, на 0,03 п.п.

Динамика кредитных ставок Динамика кредитных ставок

При написании материала исследовались 21 банк, 92 кредитных программы,

данные по состоянию на 02.07.18

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