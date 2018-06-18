К закрытию межбанка доллар набрал 8 копеек

В понедельник, 18 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,30/26,35, к закрытию котировки составили 26,35/26,43.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные – 26,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,32, максимальные – 26,45.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4161/0,4170, к закрытию котировки составили 0,4163/0,4177.
Торги по евро начались с котировок 30,4580/30,5212, к закрытию котировки составили 30,6055/30,7037.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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