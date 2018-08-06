К закрытию межбанка доллар подешевел

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В понедельник, 6 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,13/27,16, к закрытию котировки составили 27,09/27,12.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,06, максимальные – 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные – 27,16.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4274/0,4282, к закрытию котировки составили 0,4250/0,4257.

Торги по евро начались с котировок 31,3677/31,3996, к закрытию котировки составили 31,2699/31,2991.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"