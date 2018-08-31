К закрытию межбанка доллар подешевел на 11 копеек

В пятницу, 31 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,27/28,35, к закрытию котировки составили 28,20/28,24.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,20, максимальные – 28,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,24, максимальные – 28,35.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4150/0,4164, к закрытию котировки составили 0,4157/0,4167.
Торги по евро начались с котировок 33,0165/33,1099, к закрытию котировки составили 32,8219/32,8657.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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