К закрытию межбанка доллар подешевел на 11 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В пятницу, 31 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,27/28,35, к закрытию котировки составили 28,20/28,24.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,20, максимальные – 28,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,24, максимальные – 28,35.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4150/0,4164, к закрытию котировки составили 0,4157/0,4167.

Торги по евро начались с котировок 33,0165/33,1099, к закрытию котировки составили 32,8219/32,8657.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"