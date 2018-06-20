К закрытию межбанка доллар подешевел на 14 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00*

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В среду, 20 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,45/26,55, к закрытию котировки составили 26,37/26,41.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,40, максимальные – 26,52. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,41, максимальные – 26,59.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4140/0,4157, к закрытию котировки составили 0,4144/0,4153.

Торги по евро начались с котировок 30,6106/30,7316, к закрытию котировки составили 30,5233/30,5775.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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