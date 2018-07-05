К закрытию межбанка доллар подешевел на 15 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В четверг, 5 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,50/26,53, к закрытию котировки составили 26,35/26,37.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,33, максимальные – 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,37, максимальные – 26,53.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4191/0,4199, к закрытию котировки составили 0,4175/0,4181.

Торги по евро начались с котировок 30,9997/31,0321, к закрытию котировки составили 30,8374/30,8581.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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