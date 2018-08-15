К закрытию межбанка доллар подорожал

В среду, 15 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,41/27,44, к закрытию котировки составили 27,49/27,52.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,41, максимальные – 27,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,44, максимальные – 27,52.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4120/0,4129, к закрытию котировки составили 0,4079/0,4086.
Торги по евро начались с котировок 31,0829/31,1169, к закрытию котировки составили 31,0719/31,1031.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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