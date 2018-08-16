К закрытию межбанка гривня потеряла еще 18 копеек

Доллар на межбанке подорожал на 18 копеек

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В четверг, 16 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,57/27,63, к закрытию котировки составили 27,75/27,78.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,57, максимальные – 27,75. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,63, максимальные – 27,78.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4102/0,4111, к закрытию котировки составили 0,4156/0,4162.

Торги по евро начались с котировок 31,2698/31,3040, к закрытию котировки составили 31,6405/31,6692.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"