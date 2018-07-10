К закрытию межбанка курс доллара вырос

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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Во вторник, 10 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,20/26,24, к закрытию котировки составили 26,22/26,24.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,19, максимальные – 26,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,20, максимальные – 26,24.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4193/0,4204, к закрытию котировки составили 0,4206/0,4212.

Торги по евро начались с котировок 30,7797/30,8241, к закрытию котировки составили 30,7009/30,7217.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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