КНР создает с арабскими странами межбанковский союз

С капиталом в $3 млрд

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Председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал с арабскими странами межбанковское объединение с капиталом в $3 млрд.

Об этом сообщил он на церемонии открытия встречи министров иностранных дел восьмого Форума китайско-арабского сотрудничества, передает РИА Новости.

По словам председателя КНР, объединение создается "с целью продвижения финансового сотрудничества".

Си Цзиньпин уточнил, что Китай готов работать над долгосрочным стратегическим планированием с арабскими странами, а также укреплять с ними сотрудничество в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта, биофармацефтики, "умных городов" и в других областях.

Встреча представителей Форума китайско-арабского сотрудничества открылась в Пекине 10 июля. По ее итогам, как ожидается, примут декларацию и план действий на 2018–2020 годы.