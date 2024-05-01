Декларирование доходов: в Украине стало больше миллионеров

По результатам 2023 года годовой доход более 1 млн грн задекларировали 10 700 человек

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В Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. По состоянию на 1 мая украинцы подали более 172 000 налоговых деклараций, сообщил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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В поданных декларациях задекларирован годовой доход в сумме 218,5 млрд. грн.

Налоговые обязательства к уплате в бюджет НДФЛ составляют 4,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн больше, чем в прошлом; военного сбора – 0,9 млрд грн, что на 0,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По результатам 2023 года годовой доход более 1 млн грн задекларировали 10 700 человек. Это на 1200 человек больше по сравнению с прошлым годом. Такие граждане должны уплатить НДФЛ и военный сбор более 1 млрд грн.

Значительная часть украинский подали декларации с использованием сервиса Государственной налоговой службы по предзаполнению декларации, отметил Гетманцев. Таким сервисом воспользовались более 120 000 граждан.