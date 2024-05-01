Декларування доходів: в Україні побільшало мільйонерів

За результатами 2023 року річний дохід у понад 1 млн грн задекларували 10 700 осіб

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В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Станом на 1 травня українці подали понад 172 000 податкових декларацій, повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

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У поданих деклараціях задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд грн.

Податкові зобов’язання до сплати в бюджет ПДФО становлять 4,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн більше, ніж торік; військового збору – 0,9 млрд грн, що на 0,4 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

За результатами 2023 року річний дохід у понад 1 млн грн задекларували 10 700 осіб. Це на 1200 осіб більше порівняно з минулим роком. Такі громадяни мають сплатити ПДФО та військового збору понад 1 млрд грн.

Значна частина укркаїнців подали декларації з використанням сервісу Державної податкової служби щодо предзаповнення декларації, зазначив Гетманцев. Таким сервісом скористалися більш ніж 120 000 громадян.