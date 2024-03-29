Зеленський показав декларацію за 2023 рік: дохід родини зріс утричі
Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Згідно з документом, доходи глави держави та членів його родини становили 12,42 млн грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 7,45 млн, повідомила пресслужба президента.
"Доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн", – сказано в повідомленні.
Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3,69 млн грн, у 2021-му – 10,82млн грн.
Збільшення доходів порівняно з минулим роком Офіс президента пояснив відновленням орендних платежів.
Залишок коштів родини Зеленських на кінець 2023 року зменшився майже на 2,8 млн грн.
Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.
- 5 вересня 2023 року парламент проголосував за поновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовився ухвалити основне виправлення про негайне відкриття реєстрів.
- Наступного дня на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. Вже за кілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.
- 12 вересня Зеленський наклав вето на закон, у якому залишилися обмеження щодо електронного декларування, а 20 вересня Рада ухвалила закон, який поновлював е-декларування з негайним відкриттям даних.