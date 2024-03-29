Зеленський показав декларацію за 2023 рік: дохід родини зріс утричі

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Згідно з документом, доходи глави держави та членів його родини становили 12,42 млн грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 7,45 млн, повідомила пресслужба президента.

"Доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн", – сказано в повідомленні.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3,69 млн грн, у 2021-му – 10,82млн грн.

Збільшення доходів порівняно з минулим роком Офіс президента пояснив відновленням орендних платежів.

Залишок коштів родини Зеленських на кінець 2023 року зменшився майже на 2,8 млн грн.

Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.