Зеленский показал декларацию за 2023 год: доход семьи вырос втрое

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Согласно документу, доходы главы государства и членов его семьи составили 12,42 млн грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ – 7,45 млн, сообщила пресс-служба президента.

"Доходы семьи Владимира Зеленского в 2023 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн", – говорится в сообщении.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3,69 млн грн, в 2021-м – 10,82 млн грн.

Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом Офис президента объяснил возобновлением арендных платежей.

Остаток средств семьи Зеленских к концу 2023 года уменьшился почти на 2,8 млн грн.

Других существенных изменений в 2023 году по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.