Зеленский показал декларацию за 2023 год: доход семьи вырос втрое
Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Согласно документу, доходы главы государства и членов его семьи составили 12,42 млн грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ – 7,45 млн, сообщила пресс-служба президента.
"Доходы семьи Владимира Зеленского в 2023 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн", – говорится в сообщении.
Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3,69 млн грн, в 2021-м – 10,82 млн грн.
Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом Офис президента объяснил возобновлением арендных платежей.
Остаток средств семьи Зеленских к концу 2023 года уменьшился почти на 2,8 млн грн.
Других существенных изменений в 2023 году по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.
- 5 сентября 2023 года парламент проголосовал за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказался принять основную поправку о немедленном открытии реестров.
- На следующий день на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Уже через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.
- 12 сентября Зеленский наложил вето на закон, в котором остались ограничения по электронному декларированию, а 20 сентября Рада приняла закон, возобновлявший е-декларирование с немедленным открытием данных.