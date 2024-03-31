Заробив у сім разів менше дружини: Шмигаль подав декларацію про доходи
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.
Згідно з документом, за рік очільник уряду заробив 974 845 гривень. Ці кошти Шмигаль отримав зі своєї заробітної плати. Інших джерел доходу він не задекларував.
Водночас дружина прем'єр-міністра Катерина заробила 7 809 394 гривень від підприємницької діяльності та ще 32 600 гривень пенсії за інвалідністю. Дочка Шмигаля Анна заробила 25 000 на основному місці роботи.
Також Шмигаль задекларував житловий будинок у Львові площею понад 215 м² та автомобіль Land Rover 2016 року випуску. Власницею машини вказана Катерина Шмигаль.
Як вказано у декларації, український прем'єр має у власності земельну ділянку загальною площею 2200 м². Його дружина також має кілька земельних ділянок, гараж та ще одне нежитлове приміщення.
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- 29 березня, президент України Володимир Зеленський також оприлюднив декларацію за 2023 рік. Доходи президента та членів його сім'ї за 2023 рік становлять 12 423 008 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 7 455 972 грн.
- Декларацію подав і Київський міський голова Віталій Кличко, згідно з нею єдиним його доходом за 2023 рік була його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації – 1 003 636 гривень.