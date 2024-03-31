Заработал в семь раз меньше жены: Шмыгаль подал декларацию о доходах
Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год.
Согласно документу, за год глава правительства заработал 974 845 гривень. Эти средства Шмыгаль получил из своей заработной платы. Других источников дохода он не задекларировал.
В то же время, супруга премьер-министра Екатерина заработала 7 809 394 гривень от занятия предпринимательской деятельностью и еще 32 600 гривень пенсии по инвалидности. Дочь Шмыгаля Анна заработала 25 000 на основном месте работы.
Шмыгаль задекларировал жилой дом во Львове площадью более 215 м² и автомобиль Land Rover 2016 года выпуска. Владелицей машины указана Екатерина Шмыгаль.
Как отмечается в декларации, украинский премьер имеет в собственности земельный участок общей площадью 2200 м². Его жена также имеет несколько земельных участков, гараж и еще одно нежилое помещение.
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- 29 марта президент Украины Владимир Зеленский также обнародовал декларацию за 2023 год. Доходы президента и членов его семьи за 2023 год составляют 12 423 008 грн., в том числе доход от продажи ОВГЗ – 7 455 972 грн.
- Декларацию подал и Киевский городской голова Виталий Кличко, согласно которой единственным его доходом за 2023 год была его заработная плата из Киевской городской государственной администрации – 1 003 636 гривен.