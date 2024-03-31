Заработал в семь раз меньше жены: Шмыгаль подал декларацию о доходах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах за 2023 год

Денис Шмигаль. Фото - пресслужба Кабміну

Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год.

Согласно документу, за год глава правительства заработал 974 845 гривень. Эти средства Шмыгаль получил из своей заработной платы. Других источников дохода он не задекларировал.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В то же время, супруга премьер-министра Екатерина заработала 7 809 394 гривень от занятия предпринимательской деятельностью и еще 32 600 гривень пенсии по инвалидности. Дочь Шмыгаля Анна заработала 25 000 на основном месте работы.

Шмыгаль задекларировал жилой дом во Львове площадью более 215 м² и автомобиль Land Rover 2016 года выпуска. Владелицей машины указана Екатерина Шмыгаль.

Как отмечается в декларации, украинский премьер имеет в собственности земельный участок общей площадью 2200 м². Его жена также имеет несколько земельных участков, гараж и еще одно нежилое помещение.

Читайте также: Зарплата в 259 млрд грн и "собака-погрызяка": курьезы в декларациях чиновников