В США объявили приговор основателю криптобиржи Binance Чанпену Чжао
Суд в Соединенных Штатах объявил приговор основателю криптобиржи Binance Чанпену Чжао. 47-летний криптомильардер приговорен к четырем месяцам заключения за неспособность обеспечить адекватную защиту биржи от отмывания денег, сообщило агентство Reuters.
Чжао согласился признать себя виновным в нарушении законов США против отмывания денег на крупнейшей в мире бирже криптовалют. Чжао покинул пост генерального директора Binance в рамках соглашения с Министерством юстиции в ноябре 2023 года.
Он также согласился заплатить штраф в размере $50 млн , а сама компания при этом должна выплатить властям США $ 4,3 млрд.
Forbes оценивает состояние Чанпен Чжао составляет $ 33 млрд. По данным CNBC, он все еще владеет примерно 90% акциями Binance.
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"У вас были финансовые возможности и полномочия по обеспечению соблюдения каждого отдельного нормативного акта, но вы не воспользовались этой возможностью", – процитировало агентство окружного судью США Ричарда Джонса.
Прокуратура требовала для основателя Binance 36 месяцев заключения. По мнению прокуроров, суровый приговор даст четкий сигнал другим потенциальным преступникам.
"Мне жаль, – сказал Чжао судьи перед вынесением приговора. – Я считаю, что первый шаг к принятию ответственности – это полное осознание ошибок. Здесь я не смог ввести адекватную программу по борьбе с отмыванием денег... Сейчас я осознаю серьезность этой ошибки".
В конце марта суд в Нью-Йорке приговорил основателя еще одной крупной криптобиржи FTX – Сэма Бенкмана-Фрида к 25 годам заключения. Его признали виновным в хищении $8 млрд у клиентов основанной им и позже обанкротившейся криптовалютной площадки.
- 5 июня 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптобиржу Binance и ее основателя Чанпен Чжао. SEC обвинила их в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам.
- Американские власти обвиняют биржу в том, что они намеренно скрывали информацию от правоохранительных органов, взрывали режим контроля за исполнением санкций и не докладывали о подозрительных транзакциях.