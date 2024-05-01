У США оголосили вирок засновникові криптобіржі Binance Чанпену Чжао

Скриншот відео

Суд у Сполучених Штатах оголосив вирок засновникові криптобіржі Binance Чанпену Чжао. 47-річного криптомільардера засудили до чотирьох місяців ув'язнення за нездатність забезпечити адекватний захист біржі від відмивання грошей, повідомило агентство Reuters.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Чжао погодився визнати себе винним у порушенні законів США проти відмивання грошей на найбільшій у світі біржі криптовалют. Чжао залишив посаду генерального директора Binance у межах угоди з Міністерством юстиції у листопаді 2023 року.

Він також погодився заплатити штраф у розмірі $50 млн, а сама компанія водночас повинна виплатити владі США $4,3 млрд.

Forbes оцінює статки Чанпен Чжао у $33 млрд. За даними CNBC, він все ще володіє приблизно 90% акціями Binance.

Читайте також: У РФ закрилася криптобіржа, яка купила російський бізнес Binance

"У вас були фінансові можливості та повноваження для забезпечення дотримання кожного окремого нормативного акту, але ви не скористалися цією можливістю", – процитувало агентство окружного суддю США Річарда Джонса.

Прокуратура вимагала для засновника Binance 36 місяців ув’язнення. На думку прокурорів, суворий вирок дасть чіткий сигнал іншим потенційним злочинцям.

"Мені шкода, – сказав Чжао судді перед винесенням вироку. – Я вважаю, що перший крок до прийняття відповідальності – це повне усвідомлення помилок. Тут я не зміг запровадити адекватну програму боротьби з відмиванням грошей... Зараз я усвідомлюю серйозність цієї помилки".

Наприкінці березня суд у Нью-Йорку засудив засновника ще однієї великої криптобіржі FTX – Сема Бенкмана-Фріда до 25 років ув'язнення. Його визнали винним у розкраданні $8 млрд у клієнтів заснованого ним і пізніше збанкрутілого криптовалютного майданчика.