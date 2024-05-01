У США оголосили вирок засновникові криптобіржі Binance Чанпену Чжао
Суд у Сполучених Штатах оголосив вирок засновникові криптобіржі Binance Чанпену Чжао. 47-річного криптомільардера засудили до чотирьох місяців ув'язнення за нездатність забезпечити адекватний захист біржі від відмивання грошей, повідомило агентство Reuters.
Чжао погодився визнати себе винним у порушенні законів США проти відмивання грошей на найбільшій у світі біржі криптовалют. Чжао залишив посаду генерального директора Binance у межах угоди з Міністерством юстиції у листопаді 2023 року.
Він також погодився заплатити штраф у розмірі $50 млн, а сама компанія водночас повинна виплатити владі США $4,3 млрд.
Forbes оцінює статки Чанпен Чжао у $33 млрд. За даними CNBC, він все ще володіє приблизно 90% акціями Binance.
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"У вас були фінансові можливості та повноваження для забезпечення дотримання кожного окремого нормативного акту, але ви не скористалися цією можливістю", – процитувало агентство окружного суддю США Річарда Джонса.
Прокуратура вимагала для засновника Binance 36 місяців ув’язнення. На думку прокурорів, суворий вирок дасть чіткий сигнал іншим потенційним злочинцям.
"Мені шкода, – сказав Чжао судді перед винесенням вироку. – Я вважаю, що перший крок до прийняття відповідальності – це повне усвідомлення помилок. Тут я не зміг запровадити адекватну програму боротьби з відмиванням грошей... Зараз я усвідомлюю серйозність цієї помилки".
Наприкінці березня суд у Нью-Йорку засудив засновника ще однієї великої криптобіржі FTX – Сема Бенкмана-Фріда до 25 років ув'язнення. Його визнали винним у розкраданні $8 млрд у клієнтів заснованого ним і пізніше збанкрутілого криптовалютного майданчика.
- 5 червня 2023 року Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на криптобіржу Binance та її засновника Чанпен Чжао. SEC звинуватила їх у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами.
- Американська влада звинувачує біржу в тому, що вона навмисно приховувала інформацію від правоохоронних органів, підривала режим контролю за виконанням санкцій і не доповідала про підозрілі транзакції.