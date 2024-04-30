НБУ исключил из реестра платежную систему, которую хотел купить крупнейший банк Грузии

НБУ исключил компанию-владельца сервиса Fondy из реестра. Ее соглашение с крупнейшим банком Грузии под угрозой

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Национальный банк Украины отменил регистрацию ООО "Финансовая компания Элайенс" (ТМ Fondy) как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк исключил Fondy из реестра платежных систем после информации правоохранителей в течение февраля-апреля этого года. Решение было принято в связи с рискованной для национальной безопасности страны деятельностью финкомпании.

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"Для проверки и подтверждения полученных данных Национальный банк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", — отметил НБУ.

В связи с этим Национальный банк Украины отменил регистрацию ООО "ФК "ЭЛАЕНС" как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, добавили в регуляторе.

25 апреля Антимонопольный комитет разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить платежный сервис Fondy в Украине.

Справка Fondy – один из крупнейших операторов на рынке платежей e-commerce. Он обслуживает около 20 000 торговцев, работающих в интернете. Владелица торговой марки Fondy и конечный бенефициар Элайенс – Валерия Вагоровская.



TBC (Tbilisi Business Centre) – крупнейший банк Грузии. Его совокупные активы меньше, чем у лидера украинского рынка ПриватБанка, но больше, чем в Ощадбанке (второго в Украине). Более 75% акций банка TBC торгуются на Лондонской бирже, где группа входит в премиальный индекс FTSE 250. Основатели банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году основали оппозиционное политическое движение "Лело для Грузии". В 2020 году движение набрало 3,15% на парламентских выборах, имеет два мандата в парламенте. – один из крупнейших операторов на рынке платежей e-commerce. Он обслуживает около 20 000 торговцев, работающих в интернете. Владелица торговой марки Fondy и конечный бенефициар Элайенс – Валерия Вагоровская.– крупнейший банк Грузии. Его совокупные активы меньше, чем у лидера украинского рынка ПриватБанка, но больше, чем в Ощадбанке (второго в Украине). Более 75% акций банка TBC торгуются на Лондонской бирже, где группа входит в премиальный индекс FTSE 250. Основатели банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году основали оппозиционное политическое движение "Лело для Грузии". В 2020 году движение набрало 3,15% на парламентских выборах, имеет два мандата в парламенте.

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