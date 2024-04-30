НБУ виключив із реєстру платіжну систему, яку хотів купити найбільший банк Грузії

НБУ виключив компанію-власника сервісу Fondy з реєстру. Її угода з найбільшим банком Грузії під загрозою

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Національний банк України скасував реєстрацію ТОВ "Фінансова компанія Елаєнс" (ТМ Fondy) як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк виключив Fondy з реєстру платіжних систем після інформації правоохоронців протягом лютого-квітня цього року. Рішення було ухвалено у зв’язку з ризикованою для національної безпеки країни діяльністю фінкомпанії.

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"Для перевірки та підтвердження отриманих даних Національний банк звернувся з уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України", — зазначив НБУ.

У зв’язку з цим Національний банк України скасував реєстрацію ТОВ "ФК "ЕЛАЄНС" як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, додали у регуляторі.

25 квітня Антимонопольний комітет дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити платіжний сервіс Fondy в Україні.

Довідка Fondy – один з найбільших операторів на ринку платежів e-commerce. Він обслуговує близько 20 000 торговців, які працюють в інтернеті. Власницею торгової марки Fondy та кінцевою бенефіціаркою Елаєнс є Валерія Вагоровська.



TBC (Tbilisi Business Centre) – найбільший банк Грузії. Його сукупні активи менші, ніж у лідера українського ринку ПриватБанку, але більші, ніж в Ощадбанку (другого в Україні). Понад 75% акцій банку TBC торгуються на Лондонській біржі, де група входить до преміального індексу FTSE 250. Засновники банку Мамука Хазарадзе й Бадрі Джапарідзе у 2019 році заснували опозиційний політичний рух "Лело для Грузії". У 2020 році рух набрав 3,15% на парламентських виборах, має два мандати в парламенті. – один з найбільших операторів на ринку платежів e-commerce. Він обслуговує близько 20 000 торговців, які працюють в інтернеті. Власницею торгової марки Fondy та кінцевою бенефіціаркою Елаєнс є Валерія Вагоровська.– найбільший банк Грузії. Його сукупні активи менші, ніж у лідера українського ринку ПриватБанку, але більші, ніж в Ощадбанку (другого в Україні). Понад 75% акцій банку TBC торгуються на Лондонській біржі, де група входить до преміального індексу FTSE 250. Засновники банку Мамука Хазарадзе й Бадрі Джапарідзе у 2019 році заснували опозиційний політичний рух "Лело для Грузії". У 2020 році рух набрав 3,15% на парламентських виборах, має два мандати в парламенті.

Доповнено о 11:00. У коментарі



"Вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Звертаємось до СБУ з проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії можуть бути загрозою нацбезпеці. Ми точно знаємо, що таких доказів немає", – повідомила Вагоровська.



За її словами, компанія стала об'єктом безпрецедентного тиску на бізнес і репутацію.



"Нам нема чого приховувати від України, від наших клієнтів та партнерів. Ми пройшли найскладніший шлях залучення великого міжнародного інвестора і зараз держава в особі регулятора по суті скасувала ту частину інвестицій, яка мала бути спрямована в економіку України і мала підтримати країну в найскладніший період війни. Ми не маємо іншого вибору, окрім як захищатися всіма доступними законними способами", – додала Вагоровська. У коментарі LIGA.net Валерія Вагоровська, власниця платіжної платформи Fondy, зазначила, що компанія категорично не згодна з рішенням НБУ."Вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Звертаємось до СБУ з проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії можуть бути загрозою нацбезпеці. Ми точно знаємо, що таких доказів немає", – повідомила Вагоровська.За її словами, компанія стала об'єктом безпрецедентного тиску на бізнес і репутацію."Нам нема чого приховувати від України, від наших клієнтів та партнерів. Ми пройшли найскладніший шлях залучення великого міжнародного інвестора і зараз держава в особі регулятора по суті скасувала ту частину інвестицій, яка мала бути спрямована в економіку України і мала підтримати країну в найскладніший період війни. Ми не маємо іншого вибору, окрім як захищатися всіма доступними законними способами", – додала Вагоровська.

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