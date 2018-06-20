Курс продажи наличного доллара вырос на 9 копеек

В среду, 20 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 7,17 коп до 26,1693 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,47 коп – до 26,4920 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи – 26,38 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,90 коп и составляет 30,2613 грн, средний курс продажи – упал на 0,53 коп до 30,8453. Продать евро дороже можно за 30,5 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,805 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 4,220 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,13 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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