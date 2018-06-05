05.06.2018, 08:00 Курсы валют НБУ на 05.06.2018

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки Реклама Реклама На 5 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2613,2875 грн за $100; 3067,2155 грн за 100 евро; 4,2198 грн за 10 руб РФ. На 4 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2611,3944 грн за $100; 3047,2361 грн за 100 евро; 4,1980 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также А адвокаты кто? Банки опасаются закона об адвокатуре Первая четверть. Откуда у банков рекордная прибыль

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