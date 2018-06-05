Межбанк открылся котировками доллара 26,14/26,17

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 09:50*

Реклама Реклама

В понедельник, 4 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,17.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4210/0,4217.

Торги по евро начались с котировок 30,5498/30,5901.

Динамика межбанковского курса на графике

Напомним, в понедельник, 4 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,11/26,18, к закрытию котировки составили 26,14/26,16.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.