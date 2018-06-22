Межбанк открылся котировками доллара 26,20/26,25

В пятницу, 22 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,20/26,25
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4112/0,4119.
Торги по евро начались с котировок 30,4889/30,5524.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, в четверг, 21 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27/26,34, к закрытию котировки составили 26,21/26,24.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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