Межбанк открылся котировками доллара 26,20/26,25

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 09:50*

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В пятницу, 22 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,20/26,25

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4112/0,4119.



Торги по евро начались с котировок 30,4889/30,5524.





Динамика межбанковского курса на графике

Напомним, в четверг, 21 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27/26,34, к закрытию котировки составили 26,21/26,24.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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