Межбанк открылся котировками доллара 26,25/26,35

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 10:00*

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В среду, 27 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,25/26,35.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4154/0,4174.

Торги по евро начались с котировок 30,6206/30,7372.

Динамика межбанковского курса на графике

Напомним, во вторник, 26 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,18, к закрытию котировки составили 26,18/26,205.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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