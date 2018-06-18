Межбанк открылся котировками доллара 26,30/26,35

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 09:50*

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В понедельник, 18 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,30/26,35

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4161/0,4170.



Торги по евро начались с котировок 30,4580/30,5212.





Динамика межбанковского курса на графике

Напомним, в пятницу, 15 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,20/26,30, к закрытию котировки составили 26,31/26,34.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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