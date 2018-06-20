Межбанк открылся котировками доллара 26,45/26,55

В среду, 20 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,45/26,55
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4140/0,4157.
Торги по евро начались с котировок 30,6106/30,7316.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, во вторник, 19 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,35/26,45, к закрытию котировки составили 26,44/26,46.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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