Межбанк закрылся котировками доллара 26,09/26,105

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00

Реклама Реклама

Во вторник, 12 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,09/26,13, к закрытию котировки составили 26,09/26,105.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,08, максимальные – 26,095. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,088, максимальные – 26,13.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4151/0,4159, к закрытию котировки составили 0,4159/0,4161.

Торги по евро начались с котировок 30,6897/30,7419, к закрытию котировки составили 30,7523/30,7752.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.