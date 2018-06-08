Межбанк закрылся котировками доллара 26,12/26,14

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00

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В пятницу, 8 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,12/26,17, к закрытию котировки составили 26,12/26,14.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,12, максимальные – 26,14. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,135, максимальные – 26,17.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4183/0,4193, к закрытию котировки составили 0,4180/0,4186.

Торги по евро начались с котировок 30,7798/30,8440, к закрытию котировки составили 30,6832/30,7119.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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