Межбанк закрылся котировками доллара 26,13/26,15

В пятницу, 1 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,10/26,14, к закрытию котировки составили 26,13/26,15.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,09, максимальные – 26,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,11, максимальные – 26,14.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4181/0,4189, к закрытию котировки составили 0,4199/0,4205.
Торги по евро начались с котировок 30,4718/30,5237, к закрытию котировки составили 30,5198/30,5484.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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