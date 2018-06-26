Межбанк закрылся котировками доллара 26,18/26,205

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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Во вторник, 26 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,18, к закрытию котировки составили 26,18/26,205.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,14, максимальные – 26,185. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,18, максимальные – 26,205.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4163/0,4172, к закрытию котировки составили 0,4141/0,4147.

Торги по евро начались с котировок 30,5655/30,6122, к закрытию котировки составили 30,5363/30,5655.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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