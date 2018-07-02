Межбанк закрылся котировками доллара 26,275/26,335

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В понедельник, 2 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,21/26,28, к закрытию котировки составили 26,275/26,335.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,19, максимальные – 26,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,21, максимальные – 26,35.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4148/0,4163, к закрытию котировки составили 0,4153/0,4166.

Торги по евро начались с котировок 30,5372/30,6188, к закрытию котировки составили 30,4973/30,5644.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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