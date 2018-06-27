Межбанк закрылся котировками доллара 26,32/26,36

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В среду, 27 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27/26,35, к закрытию котировки составили 26,32/26,36.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,27, максимальные – 26,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,35, максимальные – 26,38.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4154/0,4174, к закрытию котировки составили 0,4164/0,4173.

Торги по евро начались с котировок 30,6206/30,7372, к закрытию котировки составили 30,5522/30,5986.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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