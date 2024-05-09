Рада до конца войны отменила штрафы за неподачу КИК-отчетов

Фото: Государственная налоговая служба

Верховная Рада в четверг, 9 мая, проголосовала за правку, которая откладывает ответственность за неподачу отчетов о КИК (контролируемые иностранные компании) до конца военного положения. Она содержится в законопроекте №10168-2, основные положения которого касаются другого вопроса – "черного" экспорта зерна, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

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Предприниматели, структурировавшие свой бизнес с использованием иностранных компаний, должны были предоставить отчеты о КИК до 1 мая (юридические лица – до 1 марта). Если бы штрафы не отложили, бизнесу могли угрожать, по мнению Европейской бизнес-ассоциации, "драконовские финансовые санкции".

КИК – это контролируемая иностранная компания, зарегистрированная за границей, которая находится под контролем физического или юридического лица – резидента Украины.

Согласно Налоговому кодексу, резидент Украины обязан уведомлять Государственную налоговую службу о каждом прямом или опосредованном приобретении доли в иностранной компании, начале осуществления контроля над иностранной компанией, приобретении имущественных прав на долю в активах и их отчуждении и т.п.

Непредоставление контролирующим лицом отчета о КИК влечет наложение большого штрафа в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособного лица, то есть свыше 300 000 грн по состоянию на 2024 год.

Несвоевременное представление контролером отчета о КИК влечет наложение штрафа в размере одного прожиточного минимума за каждый календарный день неподачи, но не более 50 прожиточных минимумов, то есть до 150 000 грн.

Правила по КИК добавили в Налоговый кодекс Украины в 2020 году, они вступили в силу с 1 января 2022 года. В 2023 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в Налоговом кодексе, касающихся КИК, но их так и не приняли; сейчас Минфин готовит новый законопроект.